В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей

104

В России зафиксировано первое в этом году увеличение средней стоимости как на иностранные, так и отечественные автомобили. Несмотря на это, на цены давит отложенный спрос, обусловленный ожиданиями по пересмотру макроэкономических показателей. Об этом «Известиям» 4 сентября рассказали эксперты «Авто.ру Оценка», изучив объявления о продаже новых машин в конце лета.

Средняя цена новой машины российского производства в августе 2025 года составила 1,58 млн рублей (рост 0,8% к прошлому месяцу), фактически вернувшись на уровень начала года. Средняя стоимость нового автомобиля китайской марки составила 3,53 млн рублей, или +0,5% к июлю.

По сравнению с августом прошлого года средняя цена выросла всего на 1,7%, а с начала года снижение составило более 3%. При этом число новых китайских автомобилей в продаже продолжает сокращаться: предложение в этом сегменте упало на 34% к августу 2024-го и более чем на 40% от пика конца прошлого года.

Снижение средних цен более чем на 2% отмечается в 10 субъектах страны. Лидером по этому показателю стала Рязанская область (снижение на 7%, до 3,2 млн рублей), что обусловлено увеличением объема предложения в бюджетном ценовом сегменте. Лидером по увеличению средней стоимости в августе стала Республика Башкортостан, где за месяц произошел скачок сразу на 12%, до 2,62 млн рублей. В столичном регионе цена поднялась на 0,5% (до 5,24 млн рублей) и остается самой высокой в стране.

Первую пятерку моделей, чья средняя стоимость снизилась по стране в августе, целиком составили автомобили концерна Chery. Среди отечественных марок незначительное снижение зафиксировано только на седан Solaris HS (–1%; 2,17 млн рублей). Заметный рост средней стоимости в августе зафиксирован только у 10 моделей, при этом только у четырех он превысил 2%. Это SWM G05 Pro, Xcite X-Cross 7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Lixiang L7.