Я нашел ошибку
Главные новости:
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные

В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей

4 сентября 2025 11:25
104
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей

В России зафиксировано первое в этом году увеличение средней стоимости как на иностранные, так и отечественные автомобили. Несмотря на это, на цены давит отложенный спрос, обусловленный ожиданиями по пересмотру макроэкономических показателей. Об этом «Известиям» 4 сентября рассказали эксперты «Авто.ру Оценка», изучив объявления о продаже новых машин в конце лета.

Средняя цена новой машины российского производства в августе 2025 года составила 1,58 млн рублей (рост 0,8% к прошлому месяцу), фактически вернувшись на уровень начала года. Средняя стоимость нового автомобиля китайской марки составила 3,53 млн рублей, или +0,5% к июлю.

По сравнению с августом прошлого года средняя цена выросла всего на 1,7%, а с начала года снижение составило более 3%. При этом число новых китайских автомобилей в продаже продолжает сокращаться: предложение в этом сегменте упало на 34% к августу 2024-го и более чем на 40% от пика конца прошлого года.

Снижение средних цен более чем на 2% отмечается в 10 субъектах страны. Лидером по этому показателю стала Рязанская область (снижение на 7%, до 3,2 млн рублей), что обусловлено увеличением объема предложения в бюджетном ценовом сегменте. Лидером по увеличению средней стоимости в августе стала Республика Башкортостан, где за месяц произошел скачок сразу на 12%, до 2,62 млн рублей. В столичном регионе цена поднялась на 0,5% (до 5,24 млн рублей) и остается самой высокой в стране.

Первую пятерку моделей, чья средняя стоимость снизилась по стране в августе, целиком составили автомобили концерна Chery. Среди отечественных марок незначительное снижение зафиксировано только на седан Solaris HS (–1%; 2,17 млн рублей). Заметный рост средней стоимости в августе зафиксирован только у 10 моделей, при этом только у четырех он превысил 2%. Это SWM G05 Pro, Xcite X-Cross 7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Lixiang L7.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
132
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
389
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
444
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
424
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
376
Весь список