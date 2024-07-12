В РФ появится короткий номер 124 для психологической помощи детям и родителям

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил создать службу экстренной и анонимной психологической помощи для детей и их родителей с бесплатным номером "124".

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, поручение было озвучено на заседании координационного совета, который отвечает за реализацию проекта "Десятилетие детства" в России. Инициатива предусматривает тесное сотрудничество с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций для реализации проекта.

Целью является обеспечение доступности и эффективности психологической поддержки для всех российских семей, что, по мнению Чернышенко, должно позитивно отразиться на различных сферах, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную защиту и безопасность, пишет Смотрим.