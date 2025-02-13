В РФ могут ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ввести в России штрафы для граждан за незаконную зимнюю рыбалку. Об этом сообщает RT.

По словам общественника, данную сферу необходимо регулировать, возможно, лицензировать. Запреты можно ввести на рыбалку в определенных местах - там, где люди рискуют жизнью, выходя на лед.

"Если предупреждали, но они туда пошли и попaли в историю - пусть в пятикрaтном размере компенсируют затрaты на эвaкуацию. Это все стоит огромных денег", - добавил Курдесов.

Напомним, в минувшую среду, 12 февраля, почти 300 рыбаков на Сахалине оказались на дрейфующей льдине. Попавшие в ловушку люди сначала самостоятельно пытались спастись, перепрыгивая через постепенно расширяющуюся трещину, но потом это стало невозможно.

МЧС начало масштабную операцию, в которой участвовало три десятка спасателей, было задействовано 17 единиц техники.

В 17:00 по местному времени на берег были доставлены все рыбаки, дрейфовавшие на льдине в Охотском море, пишет РГ.