Я нашел ошибку
Главные новости:
В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей
В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей
В Самарской области 56-летний мужчина стал жертвой обманной схемы, известной как “мошеннические раздачи”
В Самарской области 56-летний мужчина стал жертвой обманной схемы, известной как “мошеннические раздачи”
Следователи проверят самарскую школу после публикаций о заражении ее учеников гепатитом А
Следователи проверят самарскую школу после публикаций о заражении ее учеников гепатитом А
Владельцы Tesla массово продают свои машины на фоне протестов против компании и Илона Маска
Владельцы Tesla массово продают свои машины на фоне протестов против компании и Илона Маска
Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ за неуплату взносов
Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ за неуплату взносов
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
В правительстве обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для дачников
В правительстве обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для дачников
Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, не соблюдающих санитарные нормы.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заражении учащихся одной из школ  Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные

В правительстве обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для дачников

22 марта 2025 10:01
158
В правительстве обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для дачников

Сенаторы, депутаты и представители различных профильных ведомств во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества обсудили вопросы льготных тарифов на воду, электричество и вывоз отходов для садоводческих объединений. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По итогам заседания заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься оперативным решением вопросов в сфере садоводства и огородничества, пишет Смотрим.

Он отметил, что данная сфера важна для миллионов россиян, так как многие используют дачные участки для постоянного проживания. По его словам, развитие садоводства и огородничества получило новый импульс благодаря программе социальной газификации.

"Задача правкомисии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере", – сказал Патрушев.

Участники заседания также обсудили вопрос об использовании портала "Госуслуги" для проведения голосований и улучшения коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
159
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
424
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
428
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
373
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
373
Весь список