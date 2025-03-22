В правительстве обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для дачников

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Сенаторы, депутаты и представители различных профильных ведомств во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества обсудили вопросы льготных тарифов на воду, электричество и вывоз отходов для садоводческих объединений. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По итогам заседания заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься оперативным решением вопросов в сфере садоводства и огородничества, пишет Смотрим.

Он отметил, что данная сфера важна для миллионов россиян, так как многие используют дачные участки для постоянного проживания. По его словам, развитие садоводства и огородничества получило новый импульс благодаря программе социальной газификации.

"Задача правкомисии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере", – сказал Патрушев.

Участники заседания также обсудили вопрос об использовании портала "Госуслуги" для проведения голосований и улучшения коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.