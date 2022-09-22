В Петербурге в октябре запустят пилотный проект по подогреву тротуаров

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Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий, передают РИА Новости.

"В преддверии зимы планируем запустить пилотный проект по установке греющей сетки под покрытие тротуаров. Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнил вице-губернатор, первый участок греющей сетки будет проложен в октябре в Соляном переулке рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда.

Повелий отметил также, что система подогрева тротуаров относится к слаботочным системам, работающим от постоянного напряжения 12-42 вольта, что гарантирует полную безопасность. "Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках", - заключил он.

Фото: ru.freepik.com