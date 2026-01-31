В Орле идет подготовка к обезвреживанию частей ракеты, эвакуируют семь улиц

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил жителей краевого центра о проведении мероприятий по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Утром 31 января перекроют несколько улиц, а из домов, расположенных в радиусе 500 метров от места нахождения частей ракеты, эвакуируют жителей.

Глава региона во время прямого эфира во "ВКонтакте" заявил, что завершена вся необходимая подготовка. В субботу утром сотрудники МЧС извлекут боезаряд из грунта и отвезут за город, где обезвредят.

Губернатор уточнил, что в целях безопасности эвакуируют всех, кто живет в домах на семи улицах Орла, а также в пяти СНТ в черте города.

Работы начнутся в 8:30 по местному времени.

Напомним, части ракеты были обнаружены 26 января на территории садового некоммерческого товарищества в Советском районе, пишет РГ.