В Новокузнецке два коня сбежали и сбили девочку

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Камеры наблюдения, установленные на жилом доме в Новокузнецке, зафиксировали момент травмирования семилетней девочки. Ребенка сбили с ног два жеребца, сбежавшие с места выпаса, пишет Смотрим.

Кадры происшествия опубликованы в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба полиции Кузбасса, инцидент произошел 2 мая. Два коня по кличкам "Крик" и "Рубин", принадлежавшие разным хозяевам, сбежали с места выпаса в Новокузнецке. Два дня они бесконтрольно бегали по городу и возле подъезда многоквартирного дома сбили ребенка.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Она сообщила, что школьница получила ушибы и ссадины.

Правоохранители установили, что владелицей "Крика", из-за которого пострадала девочка, является 39-летняя женщина. Она была доставлена в отделение, где рассказала, что второй жеребец по кличке "Рубин" принадлежит другому местному жителю. Оба животных свободно паслись под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины.

Утром в воскресенье "Крик" был обнаружен владелицей на улице Дузенко, поиски второго жеребца продолжаются.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Также решается вопрос о привлечении владельцев животных к административной ответственности за выпас жеребцов на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 2 000 рублей.