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В Нижнем Новгороде умер похудевший на 50 кг пес по кличке Кругетс. Об этом 31 июля сообщили на странице нижегородского приюта для животных «Сострадание-НН» в соцсети «ВКонтакте».

«Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пес умер на стационаре в госпитале. Медицинские работники пытались спасти его, пишут "Известия".

Волонтеры Нижнего Новгорода обнаружили бездомного пса весом 100 кг в октябре 2023 года. У животного из-за лишнего веса обнаружили проблемы с суставами, ему также тяжело было передвигаться.

Фото: vk.com/Сострадание НН