В МВД России составили социальный портрет среднестатистического пьяного водителя

141

Безработные мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием чаще всего задерживаются в России за вождение в пьяном виде. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что данный социальный портрет достаточно точный на сегодняшний день.

"По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный", – сказал Митрошин, выступая в Общественной палате РФ.

Он подчеркнул, что благодаря современным аналитическим механизмам можно получить достаточно точную информацию не только об обстоятельствах и времени различных ДТП, но и также создать достаточно точный социальный портрет нарушителя, пишет Смотрим.