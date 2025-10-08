Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
В МВД России составили социальный портрет среднестатистического пьяного водителя

8 октября 2025 10:52
141
Безработные мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием чаще всего задерживаются в России за вождение в пьяном виде. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что данный социальный портрет достаточно точный на сегодняшний день.

"По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный", – сказал Митрошин, выступая в Общественной палате РФ.

Он подчеркнул, что благодаря современным аналитическим механизмам можно получить достаточно точную информацию не только об обстоятельствах и времени различных ДТП, но и также создать достаточно точный социальный портрет нарушителя, пишет Смотрим. 

