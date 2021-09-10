В Москве прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым

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Церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Как передает РИА Новости, гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках около гроба представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Зиничева.

Отдать дань памяти и уважения главе МЧС пришло множество людей, многие не скрывают слез. Министр погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

Накануне Владимир Путин своим указом присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Сегодня президент России планирует посетить церемонию прощания.

Фото: Википедия