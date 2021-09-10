Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Москве прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым

10 сентября 2021 09:11
191
В Москве прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Как передает РИА Новости, гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках около гроба представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Зиничева.

Отдать дань памяти и уважения главе МЧС пришло множество людей, многие не скрывают слез. Министр погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

Накануне Владимир Путин своим указом присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Сегодня президент России планирует посетить церемонию прощания.

Фото: Википедия

Теги: Зиничев МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин посетит церемонию прощания с Зиничевым
09 сентября 2021, 13:40
Путин посетит церемонию прощания с Зиничевым
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В стране
396
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
09 сентября 2021, 12:49
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
По данным источников, прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве, похоронят министра в этот же день в Санкт-Петербурге. В стране
350
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
08 сентября 2021, 13:49
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Зиничеву было 55 лет. Он погиб во время учений, спасая жизнь человека. Происшествия
738
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
44
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
108
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
131
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
163
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
590
Весь список