В Москве обсуждают вопрос ограничения скорости для частных самокатов

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В ближайшем будущем для частных самокатов будут действовать ограничения по скорости. Об этом в эксклюзивном интервью "Россия 1" рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

"Сейчас, в числе прочего, речь идет о создании единой базы, чтобы у каждого самоката был свой номер, был свой QR-код, чтобы он был опознаваем в случае какого-то негативного инцидента. Так вот, у сервисов кикшеринга такая система уже выстроена, то есть у нас уже нет анонимных поездок. В отношении частных самокатов пока такой системы нет. Сейчас говорится о том, что частные самокаты будут иметь ограничения по скорости", – сказал эксперт.

Важно конкретизировать правила для частных самокатов, считает пресс-секретарь сервиса кикшеринга.

Напомним, в Москве за последние полгода более 120 тысяч пользователей электросамокатов были заблокированы из-за нарушений правил пользования, пишет Смотрим.