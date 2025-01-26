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В Москве обновили правила пользования метро, включив требования по перевозке велосипедов и животных. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С целью сделать поездки пассажиров более безопасными и комфортными велосипеды и средства индивидуальной мобильности (кроме детских) теперь необходимо перевозить только в чехлах или специальных упаковках.

На станциях и в переходах нельзя передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах, подчеркнули в дептрансе.

Новые правила затронули и перевозку животных. "Перевозить их нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке", - говорится в комментарии ведомства.

"Давайте сделаем поездки еще более комфортными", - обращается к пассажирам руководство метрополитена.

Также напомним, что курение в метро, в том числе электронных сигарет, недопустимо, пишет РГ.