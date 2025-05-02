В Москве из-за снегопада остановлено движение поездов

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Из-за сильного снегопада и падения деревьев на железнодорожные пути в Москве на ряде участков остановлено движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру затруднено движение поездов», — говорится в telegram-канале МЖД. В частности, движение временно приостановлено на однопутных участках Савеловского направления: Соревнование — Большая Волга, Вербилки — Савелово, а также на двухпутном участке Катуар — Лобня. На месте происшествий работают аварийные бригады.

В сообщении также сказано, что для обеспечения перевозок будут курсировать компенсационные автобусы. Представители МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщили о принятых мерах по восстановлению движения поездов в штатном режиме.

Кроме того, как отмечает официальный telegram-канал Департамента транспорта Москвы, из-за сложных погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, поэтому пассажирам необходимо следить за объявлениями водителей, пишет Ура.ру.

В Москве 1 мая был побит 116-летний рекорд по осадкам, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В результате рекордного снегопада пострадали деревья, автомобили и провода. 1 мая за 12 часов на метеостанции ВДНХ выпало 24 мм осадков, что составляет 40-45% от месячной нормы, передает «Национальная служба новостей».

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве также была временно приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Власти города объяснили это мерами безопасности в связи с сильным снегом и гололедом, а также рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном двухколесном транспорте до улучшения погоды.