В Минздраве сообщили о выписке всех пострадавших при теракте в "Крокусе"

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о состоянии госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле". Все пациенты были выписаны, сказал он РИА Новости.

"Все пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны", — заявил Кузнецов.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл" террористы открыли стрельбу и устроили пожар, в результате чего погибли 145 человек, почти 300 пострадали. В Москве по делу арестовали 12 человек. Четверых обвинили в совершении теракта организованной группой, остальным предъявлено обвинение в пособничестве.

В пятницу, 20 сентября в компании "Крокус групп" сообщили, что комиссия Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершила подсчет и распределение средств, собранных в поддержку пострадавших при теракте в концертном зале. Выплаты начнутся с 23 сентября, пишет Смотрим.