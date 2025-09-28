В Ленинградской области задержали 14 человек по делам об отравлении спиртом

161

Четырнадцать человек задержаны в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщила прокуратура региона.

"В рамках трёх расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято её более 1300 литров", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство в субботу сообщало об аресте двух обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти - женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения.

По версии следствия, женщина, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно закупала такую продукцию. Она хранила её на территории города Сланцы, а затем неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к смерти ряда жителей района. Второй обвиняемый реализовывал алкогольную продукцию на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.

В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по которому задержали двоих подозреваемых. Им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.

Позднее официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1000 литров суррогата.

Волк в субботу также сообщала, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек, пишет РИА Новости.