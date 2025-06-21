В "Лаборатории Касперского" предупредили о поддельных Android-устройствах

101

Директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер рассказал о росте числа поддельных устройств на Android, зараженных вредоносным программным обеспечением.

Эксперт отметил, что такие устройства продаются в том числе на онлайн-площадках, в онлайн-магазинах.

"Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", – рассказал Гербер РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, вредоносные программы, установленные на устройствах, позволяли злоумышленникам получать информацию об аккаунтах пользователей в мессенджерах, отправлять сообщения, красть криптовалюту, а также подменять номера при звонках. При этом жертвы не могли распознать вредоносные действия.

Гербер порекомендовал покупать телефоны на проверенных площадках и у проверенных продавцов.