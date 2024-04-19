В Крыму отменили парад Победы и «Бессмертный полк»

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Власти Крыма отказались от проведения массовых праздничных мероприятий на 9 Мая, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, крымчане все равно воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.

Напомним, в прошлом году из-за соображений безопасности в Крыму также отказались устраивать массовые мероприятия на 9 Мая. Ранее в Курской области отменили парад и «Бессмертный полк» на 9 Мая. Также парад и салют отменены в Саратовской области, пишет Коммерсантъ .