В Крыму катер перевернулся из-за медузы

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Прогулочный катер перевернулся в 10 км от мыса Фиолент в Севастополе из-за ажиотажа, который вызвала у отдыхающих медуза в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Пассажиры судна увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде.

На помощь пришли два проходивших рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Никто не пострадал. Катер береговой охраны ФСБ отбуксировал судно к берегу, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com