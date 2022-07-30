в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

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Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, сообщает газета «Известия».

Предполагается, что пожилые люди будут получать ежегодные выплаты в декабре. Кроме того, планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов проекта, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявили они.

По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Авторы проекта подчеркивают, что в конечном итоге эти государственные затраты «пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий».

Ранее стало известно, что с 1 августа власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Так, для работающих пенсионеров, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Также будут проиндексированы военные пенсии.

Отмечалось, что изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсию, так как для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.

До этого пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, если подтвердят «выпавший» трудовой стаж. Чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов.