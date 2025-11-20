В Госдуму внесли проект об описании крестов над коронами и державой на гербе РФ

99

В Госдуму (ГД) внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе. Об этом 20 ноября сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал он в мессенджере MAX.

По словам Володина, российская сторона должна сделать всё, чтобы не допустить искажения символов своей государственности. Он добавил, что это также касается языка, веры, культуры и российской истории, пишут "Известия".