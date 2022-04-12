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В Госдуму внесли проект о моратории на обязательную маркировку товаров

12 апреля 2022 14:00
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В Госдуму внесли проект о моратории на обязательную маркировку товаров

Депутаты предлагают объявить мораторий до 31 декабря 2027 года на обязательную маркировку товаров. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. «Известия» ознакомились с соответствующим документом во вторник, 12 апреля.

Дата первого чтения пока не определена.

В пояснительной записке к проекту говорится, что финансовое положение предприятий значительно ухудшается после внедрения системы маркировки, цены вынужденно повышаются.

В конце марта несколько ведущих бизнес-ассоциаций предложили правительству отменить обязательную маркировку. Указывалось, что маркировка лишь приведет к росту потребительных цен и снижению конкуренции из-за ухода с рынка части малых и средних предприятий. В результате покупательная способность населения снизится, а налоговые платежи производителей продуктов и торговых организаций сократятся, посетовали предприниматели.

Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) неоднократно заявляли, что система идентификации товара не приводит к каким-либо значимым повышениям цен, зато очищает рынок от нелегальных и контрафактных товаров.

Кроме того, в начале февраля Комитет производителей алкогольной продукции (КПАП), Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) и бизнес-объединение «Опора России» направили в кабмин письмо с просьбой отменить маркировку алкоголя средствами идентификации «Честный знак».

Национальная система маркировки внедряется в России с 2019 года и на данный момент охватывает 14 групп товаров — молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику. Частью государственной информационной системы является мобильное приложение «Честный знак», с помощью которого потребители могут убедиться в легальности и качестве товаров, считав камерой DataMatrix код.

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