В Госдуме высказались о возможных изменениях маткапитала

Индексация маткапитала проходит ежегодно и будет продолжаться и дальше, при этом государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей. Об этом депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала в четверг, 28 августа.

Депутат отметила, что на сегодня материнский семейный капитал, бюджет которого составляет около 10 трлн рублей на ближайшие три года, фактически выплачивается на первого и второго ребенка. Государство должно задуматься о том, чтобы выплачивать его и на всех последующих детей, чтобы увеличить количество многодетных семей в стране, считает она.

«Сегодня очень важно для молодых семей, чтобы была работа, возможность после трудоустройства получить собственное жилье. И мы здесь тоже подходим к тому, что нужно менять подходы именно к семейной ипотеке. У нас сегодня 6% для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвертого ребенка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку», — сказала Бессараб в разговоре с Lenta.Ru.

Она отметила, что необходимо повышать сумму маткапитала, и добавила, что прежде всего нужно простимулировать семьи на рождение третьего, четвертого и последующих детей, пишут "Известия".