В Госдуме разработали проект о сокращенной рабочей неделе

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Текст документа, направленного на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

"Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - говорится в законопроекте.

Как отмечает Нилов, стороны трудовых отношений и сейчас вправе установить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, однако "в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно".