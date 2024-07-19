В Госдуме рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2025 году

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Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды. Об этом 19 июля сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, пишут "Известия".

«С 1 февраля 2025 года — на процент инфляции и с 1 апреля — на рост инвестиционного портфеля», — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

По словам депутата, индексация пенсии работающих в 2025-м будет осуществляться по тем же правилам, что и для неработающих.

Она отметила, что точное определение реального значения инфляции, а не прогнозного, обеспечит то, что процент индексации не будет ниже роста инфляции за предыдущий год. С 1 апреля также будут индексироваться социальные пенсии, уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что в следующем году ожидается и дополнительное увеличение пенсии работающим пенсионерам на уровень пенсионных коэффициентов, достигнутый за предыдущий год работы. При этом она напомнила про ограничения: работающие трудоспособного возраста могут повысить максимально на 10 баллов свою пенсию за предыдущий год, тогда как работающие пенсионеры — максимально на три, уточнила «Газета.Ru».