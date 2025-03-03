В Госдуме рассказали, кому проиндексируют пенсию 1 апреля 2025 года

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал ТАСС, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян. Такое решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пояснил депутат.

"Индексация социальных пенсий - это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах", - подчеркнул Чаплин. Особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии, добавил он.

Индексация затронет около 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тыс. граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. В их числе - ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и другие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке государства.

Чаплин отметил, что в федеральном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено около 85 млрд рублей. "Это значительная сумма, которая позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению", - указал депутат.