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В Госдуме призвали проверить законность продажи товаров для сокрытия автомобильных номеров

25 февраля 2025 09:25
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В Госдуме призвали проверить законность продажи товаров для сокрытия автомобильных номеров

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, в котором попросил проверить законность продажи устройств для сокрытия автомобильных номеров. Соответствующее обращение есть у РИА Новости.

«Прошу Вас проверить законность продажи на маркетплейсах специальных устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также других товаров, предназначенных для сокрытия или видоизменения номеров на автомобилях», - сказано в обращении.

По его словам, продажа таких товаров - это не просто нарушение закона, это угроза безопасности на дорогах.

До этого ГИБДД признало, что снег и грязь на номерах будет считаться устройством для скрытия.

«За езду без номеров или сокрытие их различными материалами. Штраф до 5 000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет. Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

В октябре 2024 года Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение номеров автомобиля при помощи спецустройств. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь за сокрытие или видоизменение номеров водителя будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Кроме того, у него конфискуют устройства, с помощью которых он совершил это правонарушение, пишет Газета. 

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