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В Госдуме предложили запретить подкармливать кошек и собак

25 марта 2025 09:10
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В Госдуме предложили запретить подкармливать кошек и собак

Депутаты Госдумы хотят запретить кормить бездомных собак и кошек, а также прятать их от отлова. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на список поправок в законодательство, подготовленных парламентариями.

Также поправки в законодательство должны разрешить отлов любых животных без владельцев. В случае, если лицо потеряет своего питомца, оно должно сообщить об этом в трехдневный срок, иначе будет считаться, что владелец выбросил животное на улицу.

"Помимо этого, депутаты хотят законодательно запретить подкармливать бездомных животных. Они также считают необходимым запретить гражданам препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно. Содержать бездомных животных вне пунктов временного содержания и приютов также будет запрещено", – говорится в публикации РБК.

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