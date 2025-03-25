В Госдуме предложили запретить подкармливать кошек и собак

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Депутаты Госдумы хотят запретить кормить бездомных собак и кошек, а также прятать их от отлова. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на список поправок в законодательство, подготовленных парламентариями.

Также поправки в законодательство должны разрешить отлов любых животных без владельцев. В случае, если лицо потеряет своего питомца, оно должно сообщить об этом в трехдневный срок, иначе будет считаться, что владелец выбросил животное на улицу.