В Госдуме предложили закрепить «короткую пятницу» за счёт работы в другие дни

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить сокращённый рабочий день по пятницам за счёт отработки выпадающего времени в другие дни.

«Но вот этот сокращённый рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путём распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — цитирует парламентария ТАСС.

По словам депутата, для этого в рабочие дни можно либо сократить обеденный перерыв, либо подольше находиться на рабочем месте.