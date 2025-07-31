В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России

42

Депутаты Госдумы предложили установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах. Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время, сообщает ТАСС 31 июля. Авторами инициативы стали члены фракции «Новые люди».

Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами, считают они.

Документом планируется внести изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», пишут "Известия".