В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту

Вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов, член партии ЛДПР, направил обращение к главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной с предложением об установлении предельного срока проведения операции по возврату денег на карту потребителя, размер которого составляет 24 часа. Это следует из документа, с которым 9 октября ознакомилось «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность установления <…> предельного срока проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 часов», — говорится в документе.

Уточняется, что технические возможности позволяют мгновенно производить списание денег с банковской карты плательщика. Однако обратная процедура может занимать до 10 календарных дней.

Чернышов утверждает, что при реализации данной инициативы увеличится доверие к безналичной платежной системе, в том числе повысится уровень доверия граждан к финансовым институтам, пишут "Известия".