В Госдуме предложили штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил о законопроекте, ужесточающем ответственность за владение животными и обращение с ними. Предлагается ввести штрафы на сумму до 30 тыс. руб. за выброшенных домашних животных, а также на сумму до 200 тыс. руб. за укусы питомцами людей при отсутствии состава уголовного преступления.

Поправки внесут в КоАП, рассказал господин Бурматов на сегодняшнем заседании рабочей группы. По его словам, инициатива была согласована с федеральными органами исполнительной власти. «Ряд сутевых поправок… с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной думы»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2018 года был принят закон «Об ответственном обращении с животными», запретивший деятельность контактных зоопарков, отстрел безнадзорных животных и регламентировавший работу цирков, дельфинариев и приютов. Кроме того, в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, который предусматривает штрафы для владельцев животных за выброшенных питомцев (для граждан до 3 тыс. руб., а юрлицам до 30 тыс. руб.), пишет Коммерсантъ.