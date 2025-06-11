В Госдуме предложили Минтрансу изложить ПДД доступным языком

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В Госдуме призвали изложить правила дорожного движения доступным языком, понятным каждому водителю, чтобы не допускать двойного толкования. Об этом 11 июня в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов заявил, что из-за того, что водителям не всегда удается разобраться в ПДД, возникают конфликтные ситуации на дорогах, отсутствие взаимопонимания в диалоге с автоинспектором и неоправданные штрафы. Он объяснил, что автомобильное сообщество неоднозначно восприняло проект поправок Минтранса к ПДД в части новых требований к предоставлению приоритета спецтранспорту и в том, что касается автомобилей чиновников со спецсигналами.

«Новый виток социального расслоения на дорогах? Тема чувствительная, у водителей и экспертов накапливаются вопросы, на которые нужны прямые ответы. Считаю, необходимо широкое общественное обсуждение предложенных поправок с участием всех заинтересованных ведомств и представителей автосообщества. Тот самый диалог, который поможет снять если и не все, то большую часть вопросов», — написал депутат.

Парламентарий рассказал, что направил соответствующее обращение главе Минтранса Роману Старовойту, пишут "Известия".