В Госдуме объяснили, какие подарки можно дарить учителям

Подарки учителям должны стоить не более 3 тысяч рублей, а родителям желательно сохранить чек со стоимостью товара. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей», — заявила Буцкая. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что подарки дарить можно, но не превышать установленную стоимость.

По ее словам, к таким подаркам могут относиться цветы или полезные материалы для работы с детьми. Она отметила, что в случае хороших отношений с учителями, у родителей всегда будет понимание, что понадобится для работы с детьми.

Согласно вышеназванной статье Гражданского кодекса, стоимость букета не должна превышать 3 тысячи рублей. Это может быть основанием для обвинения в коррупции.