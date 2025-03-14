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В Госдуме обсудят выплату прожиточного минимума домохозяйкам

14 марта 2025 09:17
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В Госдуме обсудят выплату прожиточного минимума домохозяйкам

Законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ подготовлен к внесению в Госдуму, пишет ТАСС.

"Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ", - говорится в пояснительной записке.

Рассчитана эта мера на граждан РФ, проживающих вместе с членами семьи и занимающихся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Под этим термином депутаты подразумевают работу по дому: приготовление пищи, стирку, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, а также уборку квартиры. Помимо этого, они предлагают включить сюда затраты времени на походы в магазины, уход за детьми и другими родственниками.

Напомним, в 2020-м депутаты ЛДПР уже пытались внести в ГД законопроект о ежемесячных выплатах пособий домохозяйкам в размере МРОТ. Но в кабмине и профильном комитете это предложение тогда не поддержали, пишет РГ. 

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