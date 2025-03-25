В Госдуме напомнили о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах

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Депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о крупных штрафах за несоблюдение правил сжигания мусора на дачных участках. Об этом 25 марта пишет агентство ТАСС.

«Размер штрафов варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — отметил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что сжигать мусор на участке разрешено, но только при строгом соблюдении пожарных норм. Так, необходимо оборудовать место для огня, соблюдать безопасное расстояние до построек и подготовить средства для тушения, пишут "Известия".

Запрещено сжигать отходы на торфяных почвах, в ветреную погоду, в условиях особого противопожарного режима и под кронами хвойных деревьев. В СНТ специальные площадки для этого не предусмотрены, поэтому дачники должны самостоятельно следить за безопасностью, добавляет «Газета.Ru».

«Для эффективной защиты от дыма горящей травы важно не только законодательное регулирование, но и изменение отношения людей к этому вопросу», — добавил депутат.