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В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям

30 сентября 2024 09:59
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В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям

В Госдуме хотят разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет вынесен в нижнюю палату 30 сентября группой депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.

Согласно проекту, который есть в распоряжении «Известий», будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю. Таким образом, увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни. Изменения предлагается внести в ст. 15 федерального закона «О страховых пенсиях».

В настоящее время, чтобы получить страховую пенсию по старости, гражданину необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В случае, если баллов удалось накопить больше, растет и размер пенсии.

Депутаты подчеркивают, что те родители, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточного количества баллов, смогут с помощью баллов от своих детей быстрее выйти на заслуженный отдых, а не дорабатывать, чтобы обрести необходимый минимум. Авторы уверены: если дети будут делиться с родителями баллами, большого ущерба для них не будет, а для матери и отца это станет существенной помощью.

«С учетом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости. По разным причинам не все к моменту выхода на пенсию имеют необходимое количество баллов. Это связано и с маленькой зарплатой, и с другими проблемами, поэтому мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и могут спокойно накопить по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии. Потому что если человек может накопить максимальные 10 баллов в год, то у него, соответственно, достаточно высокая зарплата. Переданные баллы будут учитываться в пенсиях родителей, таким образом они могут либо вообще получить пенсии по старости, если там проблемы с накоплением этих пенсионных баллов были, либо получить в дальнейшем более высокие пенсии. Таким простым образом дети могут повлиять на пенсии своих родителей», — объяснил инициатор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

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