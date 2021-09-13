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В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для этого осенью в нижнюю палату планируют внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране — с 2023 года до 18% и с 2025-го до 15%. Об этом «Известиям» сообщили в комитете жилищной политике и ЖКХ.

Сейчас в большинстве субъектов предельная планка составляет 22%. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Помощь доступна примерно 3 млн семей, еще 1 млн получит право на нее после снижения планки. Впрочем, у экспертов инициатива вызывает ряд вопросов, пишут "Известия".