В ГД призвали не отпускать сотрудников с работы на самолечение без больничного

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Простуженных работников лучше не отпускать с работы на 2-3 дня без больничного, так как это может повлиять на организацию рабочего процесса, заявили в Государственной думе.

"За благими намерениями освободить россиян с симптомами простуды от работы на 2-3 дня без больничного на самом деле скрыты очень серьезные механизмы", – заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова РИА Новости.

При появлении первых симптомов работник должен сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, считает парламентарий. Симптомы простуды схожи с симптомами гриппа и коронавируса, и несвоевременное выявление болезни влечет опасность для коллег.

"Здоровьем, своим и окружающих, рисковать нельзя", – отметила депутат.

Фролова также подчеркнула, что без справки от врачей невозможно удостовериться о наличии самой болезни. Тенденция такого кратковременного отпуска крайне негативно влияет на дисциплину, пишет Смотрим.