Главные новости:
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
В ГД предложили ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

15 августа 2025 12:34
В ГД предложили ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

Госдума (ГД) прорабатывает инициативы, связанные с запретом работать курьерами людям с судимостью и усилением административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки. Об этом 15 августа сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки», — следует из публикации в Telegram-канале.

Кроме того, председатель ГД обратил внимание на решение властей Санкт-Петербурга о запрете мигрантам работать курьерами. Он указал, что ранее подобные меры вводились в отношении водителей такси. Всего, по его словам, в 32 регионах запретили курьерскую деятельность для иностранных граждан, работающих по патентам.

Также Володин подчеркнул, что регионы могут вводить обязательную аттестацию курьеров и таксистов для проверки уровня русского языка и знания правил общественного поведения, пишут "Известия".

 

