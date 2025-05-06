В ГД предложили предоставить людям с аллергией на пыльцу вакцину по полису ОМС

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Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин предложил включить разрабатываемую в России вакцину от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС. Соответствующее обращение парламентарий направил в адрес Минздрава РФ.

В письме, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что сейчас в стране завершаются работы над первой отечественной вакциной против сезонной аллергии — рекомбинантным препаратом, ориентированным на профилактику реакций на пыльцу берёзы и сопутствующие пищевые аллергены. Самылин предложил официально включить вакцину в качестве сезонной привычки для аллергиков.

"Одновременно прошу рассмотреть возможность обеспечить ее бесплатную доступность для всех граждан с подтвержденным диагнозом аллергии по полису обязательного медицинского страхования", — говорится в обращении депутата.

По имеющимся данным, в период пыления до 20–30% россиян страдают от аллергического ринита, известного как сенная лихорадка. При этом, как указано в документе, в открытом доступе отсутствует информация о планах по включению данной вакцины в национальный календарь профилактических прививок. Подчеркивается, что поскольку НКПП в первую очередь ориентирован на борьбу с инфекциями, новая разработка не попадет туда автоматически.