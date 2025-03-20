в Энгельсском районе введен режим ЧС муниципального уровня

166

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим ЧС муниципального уровня после массированной атаки беспилотников.

Об этом сообщил глава района Максим Леонов в своем Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в регионе продолжается работа по устранению последствий атаки дронов ВСУ.

Жители Энгельсского района могут передать информацию о повреждении имущества, позвонив на горячую линию по телефонам 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.

В ближайшее время муниципальная комиссия начнет выезжать по адресам с целью фиксации повреждений и оценки ущерба для оказания материальной помощи жителям.

В ночь на 20 марта 2025 года Саратовская область подверглась самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов с начала специальной военной операции. По данным Министерства обороны РФ, над регионом было сбито 54 дрона. Ущерб и число пострадавших уточняются. Повреждены городская больница №1, школа и два детских сада, более 30 частных домов. Из садовых товариществ, расположенных рядом с военным аэродромом, проводится эвакуация жителей.

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку атаке дронов на Саратов и Энгельс, пишет Смотрим.