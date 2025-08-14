В Белгороде госучреждения переведут работу в четверг и пятницу на дистанционный режим

Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены до воскресенья включительно, считает глава региона

В Белгороде госучреждения переведут всю работу в течение четверга и пятницы на дистанционный режим. Также все мероприятия уличного характера должны быть запрещены до воскресенья включительно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.