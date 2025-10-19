в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро

127

В августе Франция увеличила объемы экспорта вина в Россию до 1,2 млн евро (более 113 млн рублей). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Уточняется, что показатель в 1,2 млн евро на треть больше, чем в минувшем году, и меньше, чем в сентябре 2024 года – тогда закупки достигли 1,6 млн евро.

Вместе с тем российские компании стали покупать больше вина у Латвии – на 18% (11,7 млн евро), а также у Испании – на 9% (1,3 млн евро).

Всего российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 млн евро. По данным агентства, основным поставщиком среди европейских стран была Италия, однако ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 млн евро. Также снижение показали Польша (6,6 млн евро), Португалия (3 млн евро) и Германия (1,5 млн евро).

Между тем России 6 октября стартовал осенний этап акции "Дни российских вин". Он продлится до 30 ноября. Покупатели могут по специальным ценам приобрести вина из российского винограда, качество которых подтверждено экспертами.