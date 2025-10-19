Я нашел ошибку
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро

19 октября 2025 13:32
127
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро

В августе Франция увеличила объемы экспорта вина в Россию до 1,2 млн евро (более 113 млн рублей). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Уточняется, что показатель в 1,2 млн евро на треть больше, чем в минувшем году, и меньше, чем в сентябре 2024 года – тогда закупки достигли 1,6 млн евро.

Вместе с тем российские компании стали покупать больше вина у Латвии – на 18% (11,7 млн евро), а также у Испании – на 9% (1,3 млн евро).

Всего российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 млн евро. По данным агентства, основным поставщиком среди европейских стран была Италия, однако ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 млн евро. Также снижение показали Польша (6,6 млн евро), Португалия (3 млн евро) и Германия (1,5 млн евро).

Между тем России 6 октября стартовал осенний этап акции "Дни российских вин". Он продлится до 30 ноября. Покупатели могут по специальным ценам приобрести вина из российского винограда, качество которых подтверждено экспертами.

