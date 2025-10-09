В 2026 году будет выдано 3802 разрешения на временное проживание иностранцев в России

136

Правительство установило на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в количестве 3802 разрешений, установлен также резерв квоты в 1140 разрешений.

Соответствующее распоряжение от 6 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

К распоряжению прилагается распределение квоты по регионам. Наибольшая доля в размере 500 разрешений выделена Москве.

На 2025 год квота была установлена в количестве 5500 разрешений, а резерв квоты - в 1650 разрешений. Москве была выделена 1 тыс. разрешений, пишет Интерфакс.