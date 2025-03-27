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В 2025 году РУВИКИ планирует представить серию технологических обновлений

27 марта 2025 13:04
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В 2025 году РУВИКИ планирует представить серию технологических обновлений

Квизы, пересказ текста при помощи ИИ и упрощенный визуальный редактор – российская интернет-энциклопедия РУВИКИ планирует представить целую серию технологических обновлений в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко в интервью Лента.ру.

В 2024 году РУВИКИ представила аудиоформат, геймификацию и внедрила искусственный интеллект: нейросеть Yandex GPT позволяет развернуто отвечать на любой вопрос пользователя, основываясь на энциклопедических статьях. В 2025 году энциклопедия продолжит совершенствовать читательский опыт. В январе была внедрена функция «пересказ» - РУВИКИ может пересказать материал короче, проще или академичнее. 

В планах: доработка интерфейса исходя из запросов пользователей, новый внешний вид статьи, удобный рубрикатор. Также в энциклопедии появятся квизы, которые позволят читателям проверять свои знания, и будет усовершенствована персонификация: возможность настроить свои интересы и ленту.

В этом году РУВИКИ упростит доступ авторов к платформе. Будет реализована «мастерская» с предложением списка статей на доработку.  В разработке находится новый визуальный редактор, который будет более интуитивен и понятен для широкой аудитории. Запущенная в 2024 году бонусная программа для авторов также будет развиваться. Она позволяет получать ранги за участие в работе энциклопедии и призы.

Владимир Медейко подчеркнул, что работа над качеством материалов и сотрудничество с экспертами остаются приоритетными задачами РУВИКИ. В 2024 году было создано более 81 тысячи новых материалов (всего число статей в РУВИКИ превышает 2 млн 65 тыс), были заключены партнерства с Российской Академией наук и другими экспертными организациями. Число рецензированных материалов РАН превысило 10 тысяч.

Кроме того, Медейко назвал самые популярные разделы энциклопедии на языках народов России помимо русского. Это марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский. «Для нас это важное социальное направление - сохранение культурного наследия, обеспечение доступности образования, поддержании языкового разнообразия. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями, которые занимаются сохранением языков народов РФ», – резюмировал генеральный директор Рувики Владимир Медейко в интервью.

Теги: Акценты

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