В 14 регионах России в ближайшие дни ожидаются интенсивные дожди

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Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни ряд российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, "совершенно некомфортная погода" будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Здесь максимальная температура воздуха будет +14…+20 градусов.

"Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди", - цитирует ТАСС ученого. Он добавил, что сильный дождь будет и в Приморском крае.

Дождливые выходные ожидаются также в некоторых регионах юга России. Так, в Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.

В Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской и Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.