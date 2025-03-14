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Утром 14 марта Луна окрасится в кроваво-красный цвет

14 марта 2025 08:54
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Утром 14 марта Луна окрасится в кроваво-красный цвет

На шесть часов растянется полное затмение Луны 14 марта. При этом длительность его полной фазы превысит час. Максимум лунного затмения наступит в 9 часов 59 минут по московскому времени.

Интерес к событию подогревает то, что затмение произойдет в полнолуние, которое наблюдается с 13 по 15 марта. При этом Луна окрасится в глубокий красный оттенок, создавая эффект так называемой "Кровавой Луны". Это одно из самых ярких астрономических событий года. Однако несмотря на оттенок, грядущая Луна не несет ни катастрофы, ни бед для человечества. Красноватый оттенок Луна приобретает потому, что освещается солнечными лучами, которые после преломления в земной атмосфере смещаются в длинноволновый красный или оранжевый спектр.

Все фазы лунного затмения можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, Западной Европе, Западной Африке и в акватории Тихого океана. На российской территории "Кровавую Луну" можно будет увидеть только в завершающей полутеневой фазе, да и то лишь на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.

Март 2025 года богат на необычные астрономические события. В первый весенний месяц нас ждут полнолуние, полное лунное затмение и новолуние. А венцом мартовских астрономических событий станет солнечное затмение. При этом в полнолуние произойдет лунное затмение, а в новолуние – солнечное затмение, отметили в пресс-службе Московского планетария, пишет Смотрим.

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