Уровень реки Урал в Орске за сутки опустился на 184 см

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По состоянию на 9:00 (7:00 мск) 12 апреля уровень реки Урал в Орске упал на 184 см и составил 673 см, сообщает глава города Василий Козупица.

«Подтопленными остаются 5182 жилых домов», — уточняется в Telegram-канале градоначальника.

В 13 пунктах временного размещения (ПВР) остаются 1064 человека, в том числе 163 ребенка. Люди уже начинали возвращаться домой из ПВР, уточнил Козупица.

Таким образом, на реке Урал в районе Орска уровень воды опустился ниже критической отметки, составляющей 700 см, пишут "Известия".