140

Сеть японской одежды Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из Роспатента.

По данным издания, холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью упомянутых магазинов, подал из Японии 31 августа текущего года десять заявок на регистрацию товарных знаков. Так, в список вошли логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом тонах. Помимо этого, заявки поданы на названия Uniqlo и «Юникло».

Отмечается, что Fast Retailing Co. уже имеет около 27 товарных знаков, связанных с сетью Uniqlo. При этом известно, что ближайший срок истечения прав на некоторые из них — 14 октября 2025 года.