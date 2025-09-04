Я нашел ошибку
Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
4 сентября 2025 13:06
140
Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России

Сеть японской одежды Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из Роспатента.

По данным издания, холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью упомянутых магазинов, подал из Японии 31 августа текущего года десять заявок на регистрацию товарных знаков. Так, в список вошли логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом тонах. Помимо этого, заявки поданы на названия Uniqlo и «Юникло».

Отмечается, что Fast Retailing Co. уже имеет около 27 товарных знаков, связанных с сетью Uniqlo. При этом известно, что ближайший срок истечения прав на некоторые из них — 14 октября 2025 года.

В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
393
Весь список