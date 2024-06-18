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Умерла вдова Эльдара Рязанова
Умерла вдова Эльдара Рязанова
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Умерла вдова Эльдара Рязанова

18 июня 2024 19:45
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Умерла вдова Эльдара Рязанова

Вдова советского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елены Гурко.

Гурко сообщила, что о смерти Абайдуллиной стало известно от ее сына. Она уточнила, что место и время прощания со вдоаой кинематографиста пока не определены.

Абайдуллина много лет работала журналистом. После смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».

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